Un lutto che colpisce non solo la comunità di Roccafranca, suo paese d'origine, ma tutte quelle che ha guidato nell'arco di oltre 40 anni di sacerdozio. Si è spento a 77 anni don Angelo Gozzini, per tutti semplicemente don Mario.

Si è spento a 77 anni don Mario Gozzini

Nato nel 1947 a Roccafranca, don Angelo Mario Gozzini era stato ordinato sacerdote nel 1984; dopo quattro anni in veste di curato a Bovegno aveva guidato la comunità di Monno per dieci anni, prima di arrivare nelle due frazioni rovatesi di Sant'Andrea e San Giuseppe come parroco. In 15 anni, dal 1997 al 2012, don Mario era entrato nel cuore dei suoi parrocchiani, distinguendosi non solo nelle opere ecclesiastiche ma anche in iniziative di carattere sociale. Nel 2012, il sacerdote era stato trasferito nelle parrocchie di Tavernole e Lavone, alle quali si era poi aggiunta anche la comunità di Cimmo. Dal 2021, era tornato nella sua Roccafranca. Don Mario è morto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo all'Hospice di Orzinuovi.

Lunedì 10 marzo alle 15 i funerali

La camera ardente è stata allestita presso la Cappella dell’Adorazione nella piazza della parrocchiale di Roccafranca. La veglia funebre, presieduta dal vicario generale monsignor Gaetano Fontana si terrà domenica 9 marzo alle ore 20.30. Il funerale, presieduto dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada, sarà lunedì 10 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio in Roccafranca. Il corteo proseguirà verso il cimitero di Roccafranca.

Il cordoglio dei fedeli

"Le comunità di Sant'Andrea e San Giuseppe unite nella preghiera, rendono grazie a Dio per averlo avuto pastore per 15 anni".

Questo il breve messaggio pubblicato sulle pagine social degli oratori delle due frazioni rovatesi, che ricordano l'ex parroco con sincero affetto. Un cordoglio che coinvolge l'intera comunità di Roccafranca, profondamente legata al sacerdote.