Un’energia instancabile, una passione senza fine. Domenica Brignoli, la storica titolare del negozio di abbigliamento femminile attivo a Roccafranca da oltre settant’anni, si è spenta il 9 febbraio all’età di 92 anni. Di domenica, un nome e una data ricorrente nelle occasioni più importanti della sua lunga vita.

Roccafranca piange Domenica Brignoli: nel suo negozio offriva vestiti, consigli e un sorriso per tutti

«Mamma Domenica e nonna Domenica: così la chiamavamo noi, ma grazie ai racconti delle donne del paese, ho scoperto che per Roccafranca era molto di più - ha raccontato la figlia Nicoletta visibilmente commossa - Era anche una donna che svolgeva il ruolo di consigliera, psicologa e stilista per le sue clienti». Nel 1954, a 21 anni, Domenica ha sposato l'amore della sua vita nella chiesa di Urago d'Oglio. Il suo viaggio di nozze? Ironia della sorte, fu proprio a Roccafranca, il luogo che l’avrebbe fatta innamorare.

Qui ha aperto il suo negozio di abbigliamento, «Dalla Bandera», una piccola impresa che con il passare del tempo è diventata un punto fermo per la comunità. Manco a dirlo, era una domenica. Nonostante l’avanzare dell’età, Domenica ha continuato a lavorare con dedizione, preparando con cura gli outfit per le sue clienti. Fino all’ultimo venerdì, ancora sistemava la vetrina con la nuova collezione primaverile. Il suo negozio non era solo un luogo di acquisti, ma un vero e proprio punto di incontro e per tutte le donne che vi entravano, Domenica era molto più di una semplice venditrice: un’amica, una confidente, una stilista. «Mamma era una forza della natura – ha continuato la figlia – Ogni mattina si svegliava presto, andava in negozio e non smetteva mai di lavorare».

Il ricordo della comunità

Per la comunità era ormai diventata un’istituzione, ricordata anche dal sindaco Marco Franzelli per cui «la perdita di Domenica ha lasciato un vuoto immenso. Era una donna speciale. La sua attività era il suo mondo, e il suo negozio un luogo di incontro per tutti. Proprio nei mesi scorsi avevamo deciso di premiarla come Attività storica». Un premio che le sarebbe stato consegnato in occasione della festa dei lavoratori, e che ora verrà ritirato dai suoi figli anche se il 2025 per il negozio sarebbe stato l’anno del capolinea.

Il 25 aprile, come aveva deciso, le serrande del negozio si abbasseranno. «A mamma abbiamo promesso che, nonostante tutto, faremo in modo che il suo ultimo desiderio si realizzi – ha concluso Nicoletta – Il 25 aprile, il negozio chiuderà i battenti per sempre, e lo faremo con il sorriso, come avrebbe voluto lei». Domenica Brignoli non sarà mai dimenticata. La sua energia, il suo spirito instancabile e il suo amore per Roccafranca resteranno un’eredità che vivrà nei cuori di chi l’ha conosciuta. Una donna che ha scritto una pagina importante nella storia del paese.