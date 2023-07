Colpito non da un fulmine, ma da una potentissima scarica che gli ha fatto perdere i sensi. Sono ore di apprensione per un giovane 23enne di Cossirano.

Ventitreenne del paese folgorato da una potente scarica elettrica

Appare tutta da chiarire la dinamica di quanto successo nella frazione l’altra sera: certo è solo che un 23enne è stato elitrasportato d’urgenza e in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato folgorato. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava trafficando con i cavi di uno starter necessario per l’avvio di una batteria (probabilmente di un trattore, ma questo è ancora da accertare), quando improvvisamente è stato colpito da una scossa potentissima che lo ha mandato in arresto cardiaco.

L'allarme

L’allarme è partito in codice rosso e sul posto si sono precipitati i volontari dell’Ambulanza di Trenzano, i Vigili del fuoco volontari di Chiari e i carabinieri della Compagnia di Chiari. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravi, ma le manovre dei sanitari sono riuscite nella rianimazione. Fondamentale, però, è stato anche il primo intervento dei familiari.

Il trasporto in ospedale

Una volta stabilizzato, il giovane è stato condotto al parchetto non lontano da casa, dove è atterrato l’elisoccorso, ed è stato ricoverato al Civile.