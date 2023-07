Si ribaltano con l'auto di cortesia del meccanico: paura per due donne

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ieri sera intorno alle 20, tra Trenzano e Corzano. L'auto sulla quale viaggiavano due donne si è ribaltata in un campo a lato della Spbs235.

Si ribaltano con l'auto di cortesia del meccanico

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, ma ieri sera, intorno alle 20, l'auto di cortesia del meccanico, sulla quale viaggiavano due donne di origini straniere è uscita fuori strada. E' successo a Trenzano, sulla Spbs235. Il veicolo, dopo la carambola, si è ribaltato nel campo a lato della strada.

I soccorsi

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma per fortuna le condizioni delle due donne (secondo Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di 59 e 61 anni) sono fin da subito parse meno gravi del previsto. Le due, infatti, sono riuscite ad uscire da sole dall'abitacolo. Una di loro è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Chiari.

Sul posto l'automedica, i volontari dell'ambulanza di Roncadelle e i pompieri di Chiari, allertati per mettere in sicurezza l'area e l'auto, ma inizialmente anche per estrarre le due donne dalla macchina.