Al via i lavori per la rotatoria in comune Trenzano

Rotatoria in comune di Trenzano, hanno preso il via i lavori.

Rotatoria in comune di Trenzano

L'obiettivo dei lavori in questione consiste nel riorganizzare l’intersezione a raso tra la SP20 "Maclodio - Rudiano" via Vittorio Veneto Mattina e via Nazario Sauro nel territorio di Trenzano. In particolare la realizzazione della rotatoria permette di migliorare il livello di sicurezza dell’intersezione, ridurre la velocità dei veicoli in transito a valori compatibili con il contesto urbano, eliminare i punti di conflitto di attraversamento fra le diverse traiettorie di traffico, eliminando di fatto il pericolo di incidenti dovuti a manovre azzardate e riqualificare l’area di intersezione ai fini urbanistici come porta di ingresso al centro abitato di Trenzano.

“Questo intervento è urgente a causa dell'aumento del traffico veicolare, anche pesante, che transita da questa intersezione in direzione della A35 "Brebemi" – ha commentato il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e alle Strade, Paolo Fontana. La rotatoria permetterà di ridurre la velocità dei veicoli in prossimità del centro abitato, aumentando la sicurezza dei residenti. L’Amministrazione Provinciale di Brescia procede alla mitigazione ed eliminazione delle situazioni di criticità e di pericolosità esistenti sulla rete viaria, mediante le realizzazioni di interventi puntuali sulla rete stradale. L’obiettivo è quello di ottenere un tangibile miglioramento della sicurezza dei trasporti e della mobilità, realizzando opere di riqualificazione, di integrazione e di sviluppo delle infrastrutture.”

Area verde e percorso pedonale annesso

Nel tratto a sud (Via Nazario Sauro – rotatoria – S.P. 20 in direzione Maclodio) è in programma la realizzazione di un’area a verde con annesso percorso pedonale a seguito della richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Trenzano. L’ubicazione dell’anello rotatorio e le sue caratteristiche plano-altimetriche sono state condizionate dagli elementi urbani, infrastrutturali e naturali già esistenti, tra cui la presenza della zona di risorgiva posta a nord-est, da preservare per la peculiarità ambientale che la caratterizza secondo le indicazioni contenute nei documenti di pianificazione del territorio comunale.

“L’Ufficio Tecnico del Settore Strade della Provincia di Brescia – ha proseguito Fontana – propone progetti che vadano il più possibile incontro alle necessità dei territori e delle amministrazioni comunali: per questo motivo è fondamentale lavorare in sinergia con chi conosce profondamente – e da vicino - il contesto urbanistico, paesaggistico e naturalistico delle aree in cui andiamo a intervenire. L’auspicio è che queste opere possano nettamente migliorare la qualità della vita di chi vi abita in prossimità e, contestualmente, che riescano ad alleggerire il traffico veicolare sulle direttrici principali della nostra provincia”.

Termine e costi dei lavori

L'importo complessivo dell'opera è pari ad 480mila di cui 250mila euro trasferiti da Regione Lombardia, 140mila euro finanziati mediante fondi propri della Provincia di Brescia e 100mila euro mediante trasferimenti dal Comune di Trenzano alla Provincia. Il soggetto attuatore dell'intervento è la Provincia di Brescia. I lavori verranno conclusi in primavera.