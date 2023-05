Malore fatale per un anziano agricoltore a Trenzano.

Malore fatale per un anziano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 11 in codice rosso in via Filzi Fabio.

Inutili i soccorsi

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo si sia sentito male mentre si trovava nei campi a pochi passi dal centro del paese. Per l'anziano, un uomo di 82 anni, non c'è stato nulla da fare: si sono infatti rivelati inutili i soccorsi giunti sul posto. Ad intervenire due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Presenti anche i carabinieri di Chiari e i Vigili del Fuoco da Brescia.