Una vettura esce di strada a Seniga

Nel primo pomeriggio una vettura con a bordo il solo conducente è stata protagonista di un incidente che per fortuna ha recato danni a terzi.

Vettura fuori strada

Immediatamente allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brescia, i Carabinieri della stazione di Verolanuova un’ambulanza base ed un mezzo di soccorso avanzato. La missione iniziata in codice rosso si è fortunatamente risolta dopo neanche un’ora in codice verde. Il conducente della vettura, mentre stava percorrendo la Strada provinciale VII, non si sa ancora per quale motivo, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato uscendo di strada. Al momento dinamica e cause dell’accaduto son ancora in fase di accertamento.