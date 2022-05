Castrezzato

Questo importantissimo apparecchio è stato acquistato, in memoria di Carlo Buratti, dall’Avis, dall’Aido e dalla famiglia Buratti.

Uno strumento in grado di salvare vite. Un dono per tutta la comunità e, adesso, grazie alla generosità di alcuni, a disposizione di tutti i cittadini di Castrezzato.

Un dono che fa bene al cuore: al palazzetto ora c'è il defibrillatore

Un paese più sicuro e cardioprotetto grazie a un dono in grado di salvare realmente le vite umane. Ieri mattina, alle 10.30, al Palazzetto dello Sport di via Anello, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo defibrillatore messo a disposizione di tutti i cittadini. E' stato un momento davvero emozionante al quale hanno preso parte le associazioni, i donatori e i benefattori, gli sportivi e l'Amministrazione comunale del sindaco Giovanni Aldi. Questo importantissimo apparecchio è stato donato, in memoria di Carlo Buratti, dall’Avis, dall’Aido e dalla famiglia Buratti ed è stato posizionato proprio in uno dei luoghi più frequentati del paese.

