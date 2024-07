Premoli e Bonassi campioni nazionali di ballo: un successo a passo di danza

Scintille ai campionati nazionali per i ballerini Paola Premoli e Fabrizio Bonassi, la coppia vincente nell’ambito delle danze standard e ballo liscio. «Tante le soddisfazioni – ha commentato la coppia – All’annuncio della vittoria dentro di noi è scoppiata una gioia incontenibile, e ancora adesso ripensandoci risalgono le lacrime agli occhi per la felicità».

Premoli e Bonassi campioni nazionali di ballo

I due atleti, competitori da soli 2 anni, hanno fatto tripletta nella categoria 55/60 anni classe C a Rimini, conquistando la medaglia d’oro nelle batterie combinata nazionale 6 balli e ballo da sala, e la medaglia d’argento nel ballo liscio.

«È stato il nostro primo campionato nazionale e anche se le aspettative erano elevate viste le competizioni precedenti non avremmo mai pensato di poterci classificare così in alto dovendo gareggiare con coppie provenienti da tutt’Italia e ballerini con molta più esperienza rispetto a noi – hanno raccontato i ballerini – Certo, l’impegno è stato tanto, l’allenamento intenso sia in termini di impegno fisico, che economico ed in termini di tempo, ci siamo esercitati due o tre ore per tre volte a settimana, ma ovviamente l’abbiamo fatto con piacere. La scuola di danza che frequentiamo, Open Dance, è diventata per noi una seconda casa, qui ci siamo da subito sentiti accolti ed affidati in mani esperte, perciò non possiamo che rivolgere un grande ringraziamento ai nostri maestri Giorgio Lagorio e Cristina Spinoni, che da 4 anni ci supportano e che anche durante questa importante competizione sono sempre stati al nostro fianco».

Una passione nata quasi per caso, dalla semplice voglia di fare qualcosa tra marito e moglie dopo 30 anni di matrimonio, che si è trasformata in un vero e proprio potenziale; «la danza ci è entrata nel cuore, ci ha aiutato a superare momenti difficili e ci ha fatto vivere più intensamente quelli di felicità» hanno raccontato Paola e Fabrizio, che proprio a partire da questi presupposti si sono esibiti a Rimini venerdì 12 sulle note di valzer lento, mazurka, tango, valzer viennese, foxtrot e polka, e domenica 12 nelle specialità di categoria.

«Dopo questa vittoria non ci fermeremo e dato il nuovo risultato la speranza è quella di riuscire a passare per novembre alla classe più alta, la B2, consapevoli dello studio e degli sforzi che ci attendono – hanno infine assicurato i due campioni – In ogni caso, oltre al titolo ottenuto, siamo felici di aver scoperto uno sport in grado di soddisfarci, di regalarci emozioni e pensiamo che la cosa più importante sia proprio questa: saper diventare campioni della propria vita».