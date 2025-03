Le strade si dividono, ma non per indebolire, anzi. Perché la doppia gestione del Palasport, da una parte, e delle strutture dedicate al tennis, dall’altra, permetteranno di valorizzare al meglio gli impianti e servizi, creando progettualità su misura e rilanciando l’attività sportiva sul territorio. Va in questa direzione la decisione dell’Amministrazione Cuneo, che per far risaltare al massimo le due anime del centro sportivo ha deciso di affidarle a una doppia conduzione.

Al centro sportivo di Castrezzato doppio gestore per Tennis e Palasport

Per quanto riguarda il lotto 1, che comprende lo spazio del Palasport, il campo da calcio recentemente riqualificato con il sintetico e il blocco spogliatoi, il bando prevede un affidamento della durata di due anni, fino al 30 giugno 2027. «La prassi prevedeva il rinnovo di anno in anno, ma abbiamo voluto allungare la gestione per dare maggiore continuità agli eventuali progetti realizzati dal conduttore», ha spiegato il sindaco Luigi Cuneo: il canone annuo è fissato a 5mila euro, mentre le spese delle utenze (fino a un tetto di 43mila euro) saranno in carico al Comune.

Diverso il discorso che investe i campi da tennis (coperti e all’aperto) e le strutture annesse, bisognose non solo di una nuova gestione ma di un restyling. «La decisione è nata a seguito di un confronto con le associazioni e le realtà che frequentano la struttura: la club house è da riqualificare, i campi esterni vanno sistemati e manca anche uno spazio dedicato alla convivialità, come un bar o un’area ristoro, aperto agli atleti e alle loro famiglie - ha continuato il primo cittadino - In questo caso la struttura verrà affidata a titolo gratuito per una durata di almeno cinque anni a canone zero, a fronte però di un adeguato piano di riqualificazione per sistemare la struttura e rilanciarne i servizi».

Nelle prossime settimane si procederà a valutare eventuali proposte pervenute per la gestione delle due aree, che verranno separate anche fisicamente con una recinzione da realizzare tra i campi da tennis e il blocco degli spogliatoi.