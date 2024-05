L’obiettivo? Ridare alla cittadinanza un luogo consono, proprio al centro del paese, per favorire l’aggregazione e la socialità. Nuova vita per la piazza di Castrezzato.

Piazza dell’Amicizia si fa bella per accogliere al meglio la comunità

Piazza dell’Amicizia sarà completamente rimessa a nuovo: riqualificazione del verde e della zona dei parcheggi, ma anche un vero e proprio restyling che la renderanno più fruibile e, perché no, più bella. La Giunta uscente, capitanata dal sindaco Giovanni Aldi, ha dato il via libera al rifacimento dell’aria collocata nel cuore del paese.

L’idea di rimettere a nuovo la piazza ha radici profonde, che risalgono addirittura al 2018, ma poco dopo era subentrato un problema in quanto la società che gestisce i sottoservizi aveva rilevato una difficoltà nello smaltimento delle acque piovane nella zona del parco. La questione, però, è stata risolta negli scorsi anni quando il Comune è intervenuto per la sistemazione delle tubature (sotto il livello stradale) e ha potuto rimettere in circolo tutto l’iter per il rifacimento della piazza dell’Amicizia e del parco circostante.

L’importo complessivo del quadro economico dei lavori si aggira intorno ai 500mila euro (provenienti dal bilancio comunale) e nell’intervento sono previsti lavori edili e stradali. Il cantiere resterà aperto per circa 4 mesi, il tempo necessario per sistemare i parcheggi (fortemente sfruttati anche dai genitori che vanno a prendere i figli a scuola) e la strada, il verde, i vialetti, ma anche l’illuminazione. Inoltre, non mancherà nemmeno la realizzazione di un gradone di fronte al palco (che sarà completamente risistemato), che si potrà utilizzare come tribuna e verrà collocato anche dell’arredo urbano quale tavoli e panchine pronti all’uso.

Per quanto riguarda gli spazi verdi, invece, verranno aggiunte nuove piantumazioni e l’impianto di irrigazione. Il tutto sarà «tenuto in sicurezza» dalle telecamere e in futuro potranno essere installati nel parco anche nuovi monumenti celebrativi e di valore per la comunità.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore Davide Zanini.