Un caso di Dengue a Mairano, scatta la disinfestazione straordinaria.

Caso di Dengue a Mairano

Caso Dengue a Mairano, l’Amministrazione mette in atto tutte le procedure necessarie alla tutela dei propri cittadini. Un mairanese nei giorni scorsi è stato punto da una zanzara mentre era in viaggio all’estero. Una volta rientrato a casa sono iniziate le prime avvisaglie di malessere. Eseguiti gli accertamenti è stata lui confermata che la febbre è legata alla malattia infettiva denominata Dengue. La malattia virale è diffusa dalle zanzare infette che proliferano in particolari zone tropicali e subtropicali dell’Africa, del Sudest asiatico, della Cina, dell’India, del Medioriente, dell’America latina e centrale, dell’Australia e in diverse zone del Pacifico.

Questo è il caso del soggetto di casa a Mairano. Una volta appresa la natura della sua febbre, che in generale è spesso accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle, il mairanese in questione è stato preso in carico per le cure necessarie a riportarlo in buono stato di salute e nel frattempo l’Ats ha avviato il protocollo di prassi per questi casi.

Così, a sua volta, l’Amministrazione comunale ha fatto quanto di competenza per la tutela preventiva della salute del resto dei cittadini e dell'igiene pubblica necessaria a tenere sotto controllo malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara.

La prassi per il Comune in cui risiede il soggetto che è stato colpito dalla malattia è quella di mettere in atto tutte diverse azioni di tutela, tra queste la rimozione di potenziali focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata. Tali indicazioni vengono impartite dal Ministero della Salute, e sin da subito sono state applicate dal Comune di Mairano sul territorio interessato.

Le parole del sindaco

A raccontare quanto è accaduto è stato proprio il sindaco Igor Zacchi.

Conseguentemente alla segnalazione ricevuta da Ats Brescia abbiamo applicato il protocollo di sicurezza e prevenzione previsto per questi casi. È dunque stata eseguita una disinfestazione mirata con prodotti specifici e attivata la campagna informativa. Il rischio di contagio è ovviamente basso nel nostro territorio a causa delle basse temperature, ma sappiamo che purtroppo sopravvivono all’inverno alcune specie di zanzara non autoctone. Abbiamo preferito applicare in ogni caso il protocollo di sicurezza e prevenzione, per scongiurare ogni rischio per la nostra popolazione.

Disinfestazione straordinaria

L'area di intervento dei giorni scorsi è stata quella di piazza Borghetti, via Giuseppe Mazzini, via Alessandro Manzoni, inizio di Via Giuseppe Verdi, inizio di via Soncini, entro un raggio di 200 metri dall'abitazione dove è stato individuato il caso di febbre Dengue, quale parte sostanziale del provvedimento, dove sono presenti aree pubbliche stradali e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, e varie). Tale azione è stata messa in campo da una ditta incaricata dal Comune di Mairano, per eseguire appunto secondo indicazioni del Ministero l’intervento adulticida e larvicida.