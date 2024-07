Per non dimenticare Niccolò Guarino

Perse la vita lungo la ferrata, una targa ricorderà per sempre Niccolò Guarino.

A tre mesi dalla scomparsa una targa ricorderà Niccolò Guarino sulla ferrata Crench. Il ricordo dello sfortunato escursionista orceano, scomparso prematuramente lo scorso aprile a soli 30 anni, vivrà per sempre laddove è avvenuta la terribile tragedia. Non solo: a Mairano, un reparto dell'azienda «Franchini Acciai» dove lavorava è stato intitolato al giovane alpinista, la cui tragica scomparsa, grazie alla donazione degli organi, ha consentito a tante altre persone di continuare a vivere.

A tre mesi dalla scomparsa una targa ricorderà Niccolò Guarino sulla ferrata Crench. Il ricordo dello sfortunato escursionista orceano, scomparso prematuramente lo scorso aprile a soli 30 anni, vivrà per sempre laddove è avvenuta la terribile tragedia. Sabato è andata in scena presso la frazione Crone di Idro la toccante cerimonia durante la quale è stata inaugurata la targa in memoria di Niccolò. “Siamo stati molto colpiti dalla partecipazione. Pensavamo di ritrovarci in una decina di persone e invece ci siamo ritrovati in oltre 160 – le parole dei genitori di Niccolò, Andrea e Piera presenti alla cerimonia – Veder così tanta gente ci ha tirato un po' su di morale, è stato molto commovente ed emozionante. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e un grazie all'Amministrazione di Orzinuovi che ci è stata vicino”. Chi ha assistito alla cerimonia è arrivato non solo da Orzinuovi e da Brescia ma da diverse province, compreso dal Piemonte. Presenti tra gli altri anche il sindaco di Idro, Aldo Armani, la vice presidente dell'Aido Brescia, Gianna Bazzana, don Emilio Merisi, sacerdote di Caravaggio e una rappresentanza del Soccorso Alpino. Quello della posa della targa è stato chiaramente il momento più intenso della giornata. “E' stato un momento molto forte, ma molto composto”. Sulla targa la scritta “Cieli blu”, una frase che il papà Andrea ripeteva spesso a Niccolò quando andavano in montagna. E presente anche il talloncino dell'Aido, in quanto Niccolò ha donato numerosi organi.

L’azienda di Mairano presso la quale lavorava gli ha dedicato un reparto

Un bellissimo gesto, nato da un’idea dei suoi ex colleghi.

E’ stato intitolato a Niccolò Guarino un reparto dell'azienda Franchini Acciai di Mairano. Quella dove, per dieci anni, aveva lavorato il giovane 30enne prematuramente scomparso lo scorso aprile.

Tutto è nato da un'idea e una richiesta dei suoi ex colleghi del capannone numero cinque quello che si occupa del controllo qualità.

I dipendenti hanno avanzato la richiesta al titolare Franchini che è stato ben felice e disponibile nel portare avanti questa cosa, dopo aver avuto il consenso dei genitori di Niccolò, Andrea e Piera presenti alla cerimonia di intitolazione.

«A lui piaceva tanto fare il tecnico del collaudo, questa era la sua seconda famiglia perché lui amava il suo lavoro – ha ricordato papà Andrea – Oggi ci avete lasciato senza parole. Ci scalda il cuore vedere che lui è qui e voi lo ricordate e vi ringraziamo immensamente».

Un ragazzo di 16 anni vive grazie al suo cuore e uno di 11 grazie al suo fegato»

E Niccolò sarà sempre con noi e con chi gli ha voluto bene non solo grazie alla targa di Idro e al reparto a lui dedicato a Mairano. Ma grazie anche e soprattutto alla sua donazione degli organi che ha salvato diverse vite.