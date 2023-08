Si schianta ubriaco contro un guard rail. E oltre a essere alla guida in stato di ebbrezza, si "dimentica" di avere in tasca cinque dosi di cocaina. Per questo un 39enne è finito nei guai nel pomeriggio di martedì 1 agosto a Rovato.

Ubriaco si schianta contro un guard rail a Rovato

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 14.45. Allertati, oltre ai soccorsi (sul posto i Volontari di Trenzano), anche gli agenti del Comando della Polizia Locale di Rovato. L'incidente è avvenuto lungo via Bargnana: qui una piccola utilitaria, per la precisione una Fiat Panda, si è schiantata contro il guard rail. Alla guida un 39enne (classe 1984) di nazionalità marocchina, E.R., residente nella bergamasca.

In tasca cinque dosi di cocaina

L'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per l'alta velocità con cui ha affrontato la rotatoria e quindi si sarebbe schiantato contro in guard rail. Questa la ricostruzione della dinamica in base ai primissimi rilievi effettuati. In stato di ebbrezza alcolica, il 39enne si è pure "dimenticato" di avere con sé della droga. Mentre consegnava i documenti, infatti, 5 dosi di cocaina gli sono cadute dal portafogli. Di conseguenza è stato denunciato in stato di libertà e segnalato come assuntore. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Chiari in codice giallo.