Era infastidito dalla "rumorosità" di alcuni giovani di nazionalità marocchina che stavano chiacchierando animatamente in un locale di via Cesare Battisti, in zona stazione, a Rovato. Per questo un ragazzo classe 1996 di origini indiane residente a Pontoglio si è avvicinato per chiedere di abbassare la voce. In risposta, ha ricevuto una ferita alla testa (forse con un coltello, ma l'arma non è stata recuperata).

Troppo chiasso, si lamenta e rimedia una ferita alla testa

E' successo nella tarda serata di venerdì 10 maggio, poco dopo la mezzanotte, in via Battisti a Rovato. Sul posto, allertati in codice rosso, si sono precipitati i sanitari: l'ambulanza dei Volontari di Bornato e un'auto medica. In base alle testimonianze raccolte dai carabinieri del Radiomobile di Chiari, sopraggiunti sul luogo dell'aggressione, tutto sarebbe partito dalla richiesta del 27enne indiano di abbassare la voce, rivolta ad alcuni giovani di origini marocchine. Uno di loro, però, evidentemente non ha gradito il rimprovero e l'ha ferito alla testa.

Denunciato a piede libero

L'aggressore è stato subito identificato. Si tratta di un 23enne (classe 2001) di origini marocchine residente a Rovato. Il giovane è stato denunciato per lesioni aggravate. Il 27enne ferito, trasportato in Ospedale a Chiari, se l'è cavata con tre giorni di prognosi e due punti di sutura.