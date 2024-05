Sinistro sulla A35 all'altezza di Rovato: si segnalano lunghe code.

Lunghe code a causa di un sinistro sulla A35

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 13.15 sulla A35 all'altezza di Rovato. Dalle prime sommarie informazioni pare che ad essere coinvolto sia un mezzo pesante. Al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito alla dinamica.

Dove si è verificato

Due le persone coinvolte. Ad intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza. Così come i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. La buona notizia è che, al netto della paura, la missione è stata poi declassata a codice giallo.

Pesati ripercussioni sul traffico

L'incidente ha però provocato pesanti ripercussioni sul traffico. In particolare, come segnalato da Autompa.it, si è registrato un chilometro di coda con traffico bloccato tra lo svincolo Rovato e lo svincolo Sp19 in territorio bresciano verso Milano.