Ubriaca alla guida, insulta gli agenti che le ritirano la patente: "Falsi come Giuda"

Non solo ha violato un divieto d'accesso, ma era anche ubriaca e quando gli agenti le hanno ritirato la patente li ha pure insultati. Protagonista una 40enne residente a Erbusco, fermata a Cologne e sanzioata dalla Polizia Locale del Montorfano.

Ubriaca alla guida, entra al mercato

La donna è stata fermata ieri, venerdì, quando a bordo della sua automobile è entrata nell'area dedicata al mercato nonostante il divieto. A notarla sono stati proprio gli agenti, che l'hanno quindi fermata per dei controlli. Fin da subito, alla Locale è sembrato che la donna fosse in stato di alterazione, probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche: un sospetto poi confermato dall'alcol test a cui è stata sottoposta la 40enne, che ha registrato un valore di ben 2,20 g/l, decisamente ben oltre il consentito.

Patente ritirata: lei insulta gli agenti

La donna è stata quindi sanzionata e denunciata per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la conseguente sospensione della patente di guida fino a 2 anni. Una decisione non gradita alla donna, che si è rivolta agli agenti insultandoli: "Str***i e falsi come giuda, mi avete ritirato la patente io potevo guidare", ha detto rinvolgendosi alla Locale, prima di lasciare il comando.