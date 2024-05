I primi passi li ha mossi nel 1999, sotto il sindaco Giorgio Mazzotti, su spinta dei volontari del soccorso che hanno intercettato un altro bisogno del territorio: quello di dotarsi di un nuovo gruppo volontari che mettessero il loro tempo a disposizione della comunità in caso di emergenza. E tempo, infatti, è la parola chiave nella storia della Protezione civile di Cologne, che oggi (domenica 19 maggio 2024) festeggia i venti anni dalla fondazione.

Vent'anni in tuta gialla: il traguardo della Protezione civile di Cologne

Un traguardo non da poco per il gruppo, che oggi conta 40 tute gialle operative, coordinate da Marcello Cucchi. Volontarie e volontarie che, soprattutto negli ultimi anni tra l'emergenza sanitaria e il danni causato dal maltempo, hanno dimostrato altruismo, costanza e competenza, a cui si aggiunge la continua attività di formazione per strutturare e potenziare un gruppo che continua a crescere.

Uno sguardo alle origini

Senza però dimenticarsi delle origini. Ieri sera al parco Verziere, la realtà cologne ha consegnato le benemerenze (13, più una alla memoria a Gianpaolo Barbariga) ai volontari storici del gruppo, consegnate dal sindaco Carlo Chiari. Un momento celebrativo continuato anche questa mattina, condiviso con tanta altri attori del mondo della Protezione civile e dell'emergenza (i "colleghi" dei comuni limitrofi e non, ma anche le associazioni d'arma, i vigili del fuoco e la Croce Rossa di Palazzolo, i volontari del soccorso e gli Alpini) e istituzioni, che hanno sfilato insieme verso la chiesa parrocchiale per la messa e la benedizione dei mezzi.

