Pesci, delfini e tanti altri animali marini, ma anche sirene e tesori nascosti, hanno popolato la sala d’attesa del reparto di oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. Ma non erano soli. Immersi nell’acqua cristallina, mano nella mano, c’erano anche Matteo ed Ettore, i cui sorrisi ora porteranno un po’ di serenità ai piccoli pazienti ricoverati. «Il mare dei sorrisi» per l’appunto è il nome del bellissimo progetto realizzato presso l’ala del presidio, inaugurato martedì pomeriggio alla presenza del Direttore Medico dell’Ospedale dei Bambini Mauro Ricca, del primario di reparto Fulvio Porta, della presidente di Abe Luciana Corapi e di tutti gli attori di questa bella iniziativa.

Un "mare di sorrisi" per i bambini in ospedale nel ricordo di Matteo e Ettore

In primis l’associazione dedicata a Matteo Ventura e Ettore Pandolfi (il primo era mancato nel 2015, a 7 anni; il piccolo rovatese, scomparso nel 2022, ne aveva 4: entrambi, durante la lotta contro la malattia erano passati tra le corsie dell’Oncoematologia), che da anni organizza raccolte giocattoli e tante altre iniziative a favore dei bambini ricoverati in oncologia pediatrica e delle loro famiglie (spesso in collaborazione con Mattia Villardita, lo «Spiderman» dei piccoli pazienti). Presente anche l’artista Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, con cui la realtà era entrata in contatto un anno fa. «Guardando i social ci siamo imbattute nelle sue nelle opere e subito abbiamo pensato quanto sarebbe bello poter collaborare con lui: mai avremmo pensato di riuscire a realizzare questa bella opera in così poco tempo», hanno raccontato le volontarie, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto: Fondazione Mediolanum (che lo scorso dicembre, in collaborazione con Gocce di Danza di Coccaglio e la Masterbrass Academy avevano realizzato uno spettacolo di raccolta fondi), ma anche Michele Lancini e Simone Mazzotti per l’impresa Dal cuore all’Adamello.

«Tutte queste persone ci hanno sostenuto e hanno creduto in questo progetto, inaugurato in una giornata speciale: oggi (martedì 30 aprile, ndr) Matteo avrebbe compiuto 17 anni - ha sottolineato mamma Sara, accanto a Paola, Benedetta e alla mamma di Ettore, Stefania - Poter inaugurare questo progetto proprio oggi è il nostro modo per ricordarlo, per onorare la sua memoria, e immaginarlo che festeggia assieme a Ettore. Sbirciando tra le nuvole siamo certe che sorrideranno anche loro di fronte a questo spettacolo. Un regalo meraviglioso per i nostri due angeli».

Ma il regalo più bello, alla fine, è per tutti i bambini che lottano in ospedale, accolti non più da muri anonimi, ma da un vero e proprio mondo sommerso, per colorare i giorni grigi, regalando un po’ di magia e tanti sorrisi.

Emma Crescenti