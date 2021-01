Tutta Milzano piange l’amato Ezio Metelli

Ezio Metelli, 63 anni, originario di Trezzano, ma ormai da una vita a Milzano, è scomparso ieri lasciando nel dolore la famiglia e l’intera comunità.

Ezio Metelli

Un uomo buono Metelli, ricordato da tutti in paese per il suo carattere mite e disponibile, sempre pronto ad aiutare in qualsiasi ambito, dove c’era bisogno di dare una mano lui non si tirava mai in dietro. Agricoltore da sempre, insieme alla moglie Natalina, era conosciuto e ben voluto da tutti proprio per la sua bontà, uomo semplice e legato ai “valori di una volta” aveva trovato un posto d’onore nei cuori della sua comunità che non gli ha risparmiato numerosi messaggi di cordoglio.

Le esequie

Domani, lunedì 11, alle 15 nella parrocchiale del paese, si svolgerà il funerale per l’ultimo saluto. Ezio Metelli ha lasciato l’amata moglie Natalina, i figli Valentina, Stefano e Sara, i fratelli Carlo con Adriana, Luigi ed Enrico con Gabriella, l’intera comunità si stringerà al dolore della famiglia per ricordare un uomo che nella vita si è sempre distinto per bontà e altruismo.