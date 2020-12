Tunnel degli abbracci: il primo in Lombardia è a Seniga

La casa di riposo Il Castello gestita dalla Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus ha messo al primo posto il benessere dei propri ospiti.

Il tunnel degli abbracci

Nel primo pomeriggio la ditta milanese Aeronord ha montato il tunnel degli abbracci nella casa di riposo di Seniga. Una struttura fortemente voluta perché il periodo del lock down ha evidenziato quanto il distanziamento sociale sia stato fonte di disagio sia per gli ospiti che per i loro famigliari. ” Appena ho visto in televisione il tunnel degli abbracci non ho avuto dubbi: anche noi dovevamo averlo”, ha dichiarato il presidente della fondazione Gianni Filiberti. Sulla stessa lunghezza d’onda la direttrice Silvia Pozzi e tutto il personale da sempre molto attento ai bisogni degli ospiti. ” Questa è un’opportunità che la nostra Rsa dà ai suoi ospititi e che la distingue”, così è intervenuta il sindaco Elena Ferrari