Taglio del nastro alla scuola elementare di Quinzano d'Oglio

Opere pubbliche

Oggi pomeriggio, sabato 4 febbraio, l'amministrazione comunale di Quinzano d'Oglio ha organizzato l'evento «Cantieri aperti» con una visita ai lavori pubblici sul territorio. Alle 15 in programma l'inaugurazione dei lavori eseguiti alle scuole elementari e anticipazioni sul cantiere “Ex direzione didattica", alle 15.45 la presentazione del progetto di riqualificazione artistica del sottopasso di Viale Gandini e alle 16.15 la presentazione del cantiere e anticipazioni sui progetti artistici al parco Chiavicone Savarona.

Presenti, oltre all'amministrazione comunale, la Polizia locale, i Carabinieri e le associazioni. Come spiegato durante la presentazione si punta all'ecosostenibilità e al turismo di prossimità, coinvolgendo le associazioni e i giovani, per farli rimanere sul territorio. Grande importanza viene data al settore sociale e sanitario, all'inclusività con un occhio di riguardo alle fragilità del futuro. Per questo motivo il territorio viene inteso in modo diverso con strutture senza barriere architettoniche e dando grande importanza alla progettualità.

Scuola elementare

E' stata quindi inaugurata la scuola elementare rinnovata. Durante i lavori sono state realizzate le coperture di collegamento fra i vari edifici, è stato rifatto il tetto, aperto un nuovo cancello e installato un busto di Manzoni. E' stato poi ritinteggiato l'androne e lo zoccoletto esterno, è stata cambiata l'illuminazione con i led a basso consumo energetico e sono stati fatti interventi di fonoassorbenza. Il costo delle nuove pensiline è stato di 155mila euro: solo 20mila euro da parte del Comune mentre il resto è stato finanziato da bandi.