Un lifting da quasi 7 milioni di euro per restituire agli anziani ospiti e alla comunità una casa di riposo più sicura ed efficiente. Questa mattina, domenica 12 gennaio 2025, presso la Fondazione Martinelli-Granata-Piantoni Onlus di Cologne si è svolta l’inaugurazione della "nuova" Rsa, che nei mesi scorsi è stata oggetto di un'importante riqualificazione a livello sismico ed energetico.

Taglio del nastro alla Rsa di Cologne dopo il lifting da 7 milioni

Avviati a giugno e conclusi a dicembre, dopo soli sei mesi, i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico sono stati eseguiti dall’Ati (Associazione Temporanea d’Impresa) Costruzioni Edili Tonelli S.p.A. e Girelli Costruzioni, per un totale di 6 milioni e 800mila euro a valere sul Superbonus 100%.

Nello specifico è stato realizzato l'isolamento termico delle pareti esterne, delle coperture e dell'interrati, nonchè altri interventi strutturali di consolidamento e rafforzamento antisismico e la riqualificazione centrale termica. Al conto si aggiungono l'installazione di un impianto fotovoltaico pari a kWp 100 con batteria di accumulo da kWh 200, la sostituzione di 180 serramenti (finestre e porte finestre) sia in pvc che in legno, la schermatura dei solai e altri interventi di riqualificazione come il restauro conservatovo0 delle facciate dell'edificio storico, il risanamento della volta a crociera dell'ufficio amministrativo, il rifacimento della stanza di degenza n. 25 nel reparto blu e l'isolamento termico dell'edificio che ospita l'Associazione Anziani.

"Gli interventi di efficientamento energetico hanno consentito il passaggio del fabbricato istituzionale da classe D a classe A1: dal punto di vista dei costi energetici la Fondazione beneficerà di un risparmio medio pari al 70% relativamente ai costi di energia elettrica e ad un risparmio medio pari al 50% relativamente ai costi di gas metano", ha spiegato la direttrice Margherita Fanarico presentando le migliorie e ringraziando tutti gli attori di questo importante intervento che andrà a beneficio degli ospiti e della comunità.

Il nuovo CdA

"Questo progetto è stato un motivo di orgoglio, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e auguro il meglio al nuovo Direttivo", ha aggiunto il presidente uscente Francesco Barucco. Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco Francesca Boglioni e dell'Amministrazione, del parroco don Mauro Assoni e dei professionisti che hanno eseguito i lavori è stata anche l'occasione per un simbolico passaggio di consegne tra il vecchio CDA e quello nuovo, composto da Giorgio Claretti, Agostina Mazzotti, Renato Besana, Alessandro Sala e Claudio Delbarba.