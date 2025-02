di Emma Crescenti

Un dono tira l’altro, si direbbe. E così dopo i giochi, la stanza dipinta e la ludobarella che due settimane gira nelle corsie dell’Oncologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, la solidarietà dell’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore si è concretizzata nuova mente nei quattro manichini consegnati mercoledì mattina all’equipe delle cure palliative pediatriche, da utilizzare per la formazione dei genitori e dei famigliari dei piccoli pazienti.

Quattro manichini in dono per formare i genitori dei pazienti delle Cure Palliative Pediatriche

Si tratta di quattro riproduzioni a corpo intero di bambini di differenti fasce di età, che permetteranno di fare pratica sulle più varie tecniche assistenziali, dalle cure igieniche alle iniezioni intramuscolari, dalla aspirazione tracheale alle somministrazione di farmaci, ma anche la gestione del sondino naso gastrico, la peg, il tubo endotracheale, la tracheotomia, il posizionamenti dei catetere vescicale, degli accessi venosi oltre a manovre di rianimazione cardiopolmonare. «Durante il ricovero di Matteo nel 2015 nella rianimazione pediatrica abbiamo conosciuto due persone meravigliose, l’anestesista Cesare Vezzoli e l’infermiera Katiuscia Zini, che ci porteremo sempre nel cuore», hanno commentato dall’associazione, che tramite loro pochi mesi fa hanno scoperto l’esistenza del servizio di cure palliative pediatrico. «Solo il nome mette la pelle d’oca», hanno continuato, trasformando anche in quel caso la tristezza in un vero gesto di generosità.

Un nuovo gesto di solidarietà

Un dono che cuba 13mila euro, raccolti grazie a numerosi eventi solidali organizzati tra Cologne (la Quattro passi per Giammy promossa dal Trek&Run e l’evento calcistico Inside the dream), Rovato (Barba che gol, l’amichevole tra la nazionale italiana barbuti, l’Hospital team Brescia e una selezione di ex calciatori siciliani) e Coccaglio, (lo spiedo di beneficenza organizzato dalla Confraternita del buon gusto), oltre che con il supporto di C.R.C. «Siamo veramente contente di essere riuscite a portare a termine un progetto così importante e ambizioso, e ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro, pur continuando a portare sorrisi attraverso la donazione di giocattoli che resterà sempre la nostra attività principale».