«Fiocco rosa» a Cologne: è nata la Pro loco per valorizzare cultura e turismo

Valorizzare il paese, riscoprirne le tradizioni e creare nuove opportunità, in un’ottica culturale e anche turistica, coinvolgendo attivamente tutta la comunità. Gli obiettivi della Pro loco, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione e «dell’energia e dalla determinazione di gruppo di cittadini che credono nelle potenzialità del loro territorio», che nei giorni scorsi ha mosso i suoi primi passi per farsi motore e catalizzatore di eventi, iniziative e tutto quello che concorre a promuovere l’identità locale.

«Fiocco rosa» a Cologne: è nata la Pro loco

Per Cologne, la Pro loco, è una novità assoluta. Oggetto della campagna elettorale, il discorso dopo le elezioni è approdato anche nell’agenda della maggioranza, concretizzatosi nei giorni scorsi con la costituzione ufficiale della nuova realtà guidata dal presidente Nicola Mondini e dal Direttivo composto da Simone Piccoli (vice), Beatrice Tonsi (segretaria), Roberto Pagani (tesoriere) e dalla consigliera Sonia Peri: un gruppo motivato e pronto a mettersi in gioco con idee fresche e concrete. «Con la nascita della Pro loco, Cologne avrà finalmente una struttura dedicata alla promozione del nostro paese, capace di organizzare eventi e iniziative che coinvolgeranno tutti soprattutto i giovani: questo è un progetto che darà nuova energia al nostro Comune e sarà un punto di riferimento per la comunità», ha evidenziato Mondini.

Entusiasmo ce n’è, così come la voglia di fare sinergia, di lavorare a braccetto con associazioni, negozianti, produttori e artigiani per promuovere la cultura, l’economia e la vocazione turistica del territorio incastonato tra le vigne e la natura del Monte Orfano. Ma lo sguardo, in particolare, è puntato sul futuro, sui giovani «che vogliono contribuire a rendere Cologne un paese più dinamico e attrattivo - ha continuato - A breve partirà la campagna di tesseramento, un’occasione per entrare a far parte di questo nuovo percorso e contribuire con idee, energie e passione».

Fondamentale, in questo percorso, è stato e sarà il sostegno dell’Amministrazione, del sindaco Francesca Boglioni e dell’assessore Valentina Ambrosini per cui il progetto permetterà di aprire un dialogo con commercianti e produttori per valorizzare a 360° un paese che ha tanto da raccontare.