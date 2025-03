Tragedia a Cologne, uomo muore travolto da un treno

Travolto dal treno alla stazione di Cologne, muore un uomo di 47 anni. Per i carabinieri si è trattato di un gesto estremo: la vittima, di Chiari, è morta sul colpo.

Tragedia a Cologne, uomo travolto dal treno

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 marzo a Cologne. Un uomo è morto stavolta sulla linea Bergamo - Brescia. La tragedia è avvenuta attorno alle 17:45 e sul posto sono immediatamente precipitati i soccorsi. Per la vittima non c'era però più nulla da fare se non constatare il decesso. La circolazione ferroviaria lungo la linea sta subendo diverse variazioni, e anche il passaggio a livello di via Roma è stato temporaneamente chiuso. Non è ancora chiaro al momento cosa sia successo, i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dalla tragedia e attuale se sia stato un incidente o un gesto estremo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Palazzolo e il personale della Polizia ferroviaria, oltre ai carabinieri da Cologne ed Erbusco.

Tutti i passeggeri che viaggiavano sul treno sono stati fatti scendere dal personale di Trenord. Solo due settimane fa una tragedia analoga era avvenuta sulla stessa linea a Cazzago San Martino.