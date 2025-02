Investito dal treno a Cazzago, muore un 32enne

Aggiornamento delle 22.50 - Stando agli accertamenti dei carabinieri, si è trattato di un gesto estremo. Il giovane avrebbe attraversato i binari volontariamente proprio mentre il treno stava transitanto ed è stato travolto. Per il 32enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Un uomo di 32 anni questa sera, sabato 22 febbraio, ha perso la vita travolto da un treno in prossimità della stazione di Bornato, a Cazzago San Martino. I carabinieri della compagnia di Gardone stanno indagando per far luce sull'episodio, la circolazione nel frattempo è stata interrotta.

Investito dal treno, muore un 32enne

È successo verso le 19.35. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo, i carabinieri e la polfer sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Come riporta Areu, la vittima è un 32enne(e non 35 anni come riportato in un primo momento), investito da un treno in corsa.

Interrotta la circolazione

Inevitabili i disagi sulla linea ferroviaria. Trenord ha comunicato che la circolazione tra le stazioni di Passirano e Bornato è stata interrotta. E' stato necessario riorganizzare il servizio, limitando e cancellando alcune corse: per i passeggeri è stato organizzato un servizio autobus tra Iseo e Brescia.