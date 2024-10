Sui Murales dell’ex Lanificio Marzotto l’opinione pubblica si è divisa in due.

Sondaggio

Sono stati 228 i lettori che hanno detto la propria sul tema del murales di via Verdi Manerbio, che ha animato nei giorni scorsi il dibattito consigliare in città. E alla prova di questo piccolo (e non scientifico, va detto) sondaggio, i manerbiesi si sono decisamente divisi esattamente in due fazioni.

Vi avevamo chiesto di dare un voto da uno a cinque al ciclo di murales che adornano il muro dell’ex Lanificio Marzotto di via Verdi in centro città. Ebbene, sebbene la media dei voti sfiori appena la sufficienza (2,8/5), e sebbene il voto più frequente sia stato quello minimo (48,9% di "Uno"), la bocciatura non è stata totale: la maggioranza assoluta dei votanti (518%) ha dato, alle opere murali realizzate lo scorso ottobre con un budget di 8mila euro, un voto tra Tre e Cinque.