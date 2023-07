Un uomo leale, disponibile, sempre pronto a dar una mano. Cesare Barbariga si è spento a 74 anni

Stamattina l'ultimo saluto a "Cesare del VespaClub"

Una persona che è raro trovare e chi ha avuto la fortuna di incontrarlo non può non essere rimasto colpito dalla notizia della sua scomparsa. Cesare Barbariga, per tutti "Cesare del VespaClub" si è spento a 74 anni giovedì.

Un figura molto nota in paese, non solo per essere un punto di riferimento per gli appassionati delle "vecchie" monocilindriche della Piaggio, ma anche per la sua disponibilità ad aiutare persone e realtà che si rivolgevano lui per un supporto.

Consigliere nel direttivo del VespaClub manerbiese, sulle sue due ruote sventolava sempre la bandiera della sua associazione alternata a quella del tricolore italiano.

A ricordarlo sulla pagina ufficiale il presidente Marco Timelli.

"Amico Cesare,

Quante emozioni che abbiamo condiviso in sella alle nostre vespe,

quanti tornanti, strade sterrate e lunghi tragitti tortuosi.

Ad ogni avventura c'è sempre stato il tuo fondamentale sorriso e la tua inesauribile voglia di avventura.

Ti ricorderemo per sempre così, con quella grande simpatia ed il tuo sano entusiasmo che, da sempre,

ci ha reso un gruppo unito. Il Vespa Club Manerbio ti avrà per sempre nel cuore.

Ciao Cesare"

Chiedere il suo coinvolgimento e quello degli altri soci in manifestazioni ed eventi lo inorgogliva e gli permetteva di condividere la propria passione con altri del settore o con nuovi "adepti" che immancabilmente venivano trascinati nel magnifico mondo dei vespisti.

E' stato molto vicino all'Avis, in prima persona, così come con la propria famiglia e con lo stesso club, mai ha mancato una richiesta o un appello di partecipazione, fino ad affinare con altri soci l'apertura e il servizio "scopa" nelle gare ciclistiche per bambini che, dal 2018 la sezione locale dei donatori di sangue e in aggiunta quella dei donatori di organi, portano in strada per promuovere la vita.

Dal direttivo un saluto avisino affidato anche questo alle pagine social

"…Ciao Gnaro… È stato un onore condividere le nostre strade! Un forte abbraccio alla famiglia Barbariga

e agli amici del Vespaclub Manerbio, da tutti noi"

In molti commentato la notizia della sua scomparsa con un "mancherà parecchio" ancora increduli.

I funerali si sono svolti questa mattina in San Lorenzo.