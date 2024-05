Un gruppo di oltre cinquanta persone per scoprire la perla della Lunigiana

Da Manerbio a Pontremoli in viaggio con la Lum

Una delegazione di oltre cinquanta iscritti della Lum alla scoperta delle meraviglie del territorio italiano. La realtà che porta la Cultura nel cuore della comunità grazie al suo meraviglioso gruppo di volontari ha portato gli iscritti della Libera Università di Manerbio a Pontremoli.

Nei giorni scorsi infatti il folto gruppo è partito di prima mattina da Piazza Falcone per raggiungere dopo poco più di tre ore il territorio della Lunigiana, in particolare appunto Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara.

Grande stupore per la villa “Dosi-Delfini”, di stile barocco, è situata nel centro centro storico del Comune toscano, in località "I Chiosi". La villa è stata realizzata tra la fine del Diciassettesimo e inizio del Diciottesimo secolo, su commissione della famiglia Dosi Delfini che ne è tuttora proprietaria. L’interno è riccamente decorato con affreschi e opere d'arte provenienti da tutta Italia.

E dopo che gli occhi sono stati incantati ecco che anche i palati sono stati sorpresi dai sapori tradizionali della zona, con un pranzo tipico nella Trattoria Da Norina.

Nel pomeriggio altra visita nel centro storico e nel tempo libero c’è chi si è addentrato alla scoperta del noto castello del Piagnaro che ospita le famose statue stele lunigianesi.

L’allegra compagnia ha fatto rientro nel manerbiese per cena, soddisfatti di aver compreso ancor più la ragione dell’esistenza umana che, come citava Dante, “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”.