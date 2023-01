Ambiente Nord Onlus è in azione a Manerbio a seguito di uno spargimento avvenuto a seguito di un incidente nei giorni scorsi.

Spargimento nel corso d'acqua: in corso la messa in sicurezza

A seguito dello spargimento nel corso d'acqua, sono in corso la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni ambientali del tratto adiacente alla strada Betturina, a Manerbio. Lo spargimento è avvenuto a seguito della fuoriuscita incidentale di latte ed idrocarburi (gasolio) da un automezzo cisterna avvenuto negli scorsi giorni, l'8 gennaio.

I rilievi

E' stata rilevata nell'acqua la presenza di idrocarburi all'interno del corpo idrico superficiale corrente in fregio alla cascina Betturina, sull'omonima strada, a Manerbio. E' in corso la procedura di messa in sicurezza da parte della Cooperativa Sociale Ambiente Nord Onlus per permettere il ritorno alla normalità.

Le immagini