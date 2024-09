Spacciava nel parcheggio di un supermercato a Iseo, 45enne sorpreso con 15 dosi di cocaina

E’ stato sorpreso nel centro di Iseo con 15 dosi di cocaina ed è finito in manette. Un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chiari ha portato all’arresto di un 45enne di origini albanesi, risultato irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Spacciava nel parcheggio di un supermercato

E’ successo nel tardo pomeriggio di martedì nel parcheggio di un supermercato e di alcune attività commerciali tra viale Europa e via Ninfea. Dalla perquisizione effettuata dai militari è emerso che il 45enne, sorpreso dai carabinieri mentre cedeva a un acquirente una dose di cocaina e si intascava il corrispettivo in denaro, nascondeva nelle tasche altre 14 dosi pronte per essere vendute e alcune centinaia di euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di illecita di spaccio.

Arrestato e portato in caserma a Chiari per gli accertamenti di rito, mercoledì mattina in Tribunale a Brescia si è svolta l’udienza di convalida per direttissima. In attesa del processo, per il 45enne senza fissa dimora il giudice ha disposto l’obbligo di presentarsi in caserma tutti i giorni per la firma di fronte all’autorità giudiziaria.

Continua la lotta alla droga

Si tratta del secondo arresto per droga effettuato dai carabinieri nel capoluogo del Sebino nel giro di una settimana. A fine agosto, infatti, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiari avevano arrestato anche un 43enne di origini tunisine residente proprio in paese. Anche in quel caso l’uomo, già noto alle Forze dell’ordine per altri reati connessi allo spaccio di stupefacenti, era stato sorpreso mentre stava vendendo una dose di cocaina a un acquirente che lo aveva raggiunto in auto al parcheggio di via Gorzoni. In quel caso lo scambio non era avvenuto a tu per tu a piedi, ma da un finestrino all’altro dei due veicoli che si sono incontrati nell’area di sosta giusto il tempo di effettuare lo scambio di denaro e cocaina.