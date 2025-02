Iseo: al via i lavori al Lido dei Platani.

Lavori al via a Iseo

Hanno preso il via i lavori al Lido dei Platani di Iseo per la messa in sicurezza dello stabile di proprietà comunale che ospita un ristorante ed un negozio.

I lavori in “somma urgenza”, per i quali l’Amministrazione ha stanziato 135 mila euro mirano a consolidare, almeno in via temporanea, l’edificio in attesa di predisporre uno studio complessivo su tutta l’area dei Giardini Garibaldi che risolva una volta per tutte i problemi strutturali.

É già stato installato un sistema di monitoraggio che rileva la tenuta dei piloni che reggono la struttura, realizzato uno scavo sulla destra orografica del torrente Cortelo che verrà riempito con materiale che consentirà di rafforzare lo spondale che regge il manufatto.

Entro fine marzo

La vicenda odierna ha origine da una relazione presentata all’Amministrazione nei primi mesi del 2022 ( e ribadita con un aggiornamento nei primi mesi del 2024) nella quale venivano evidenziate le criticità e suggerito di interdire l’accesso alla struttura. Il termine preventivato per la conclusione dei lavori, al netto di eventuali intralci di percorso, è per la fine di marzo.

