Asst Franciacorta: l'ambulatorio screening HPV/Pap test è stato trasferito all'interno dell'ospedale di Iseo. Tutto quello che c'è da sapere.

La nota di Asst Franciacorta

A renderlo noto è Asst Franciacorta con una nota stampa nella quale spiega che da oggi (lunedì 10 febbraio 2025) l'ambulatorio screening HPV/PAP test di Iseo (prima situato in via Giardini Garibaldi, 2) è stato trasferito all'interno dell'ospedale di Iseo (in via Giardini Garibaldi, 7).

Dove è stato trasferito l'ambulatorio screening: la posizione

Nessuna variazione nei servizi erogati

Gli screening verranno effettuati all'interno dell'ambulatorio otto, al secondo piano dell'Ospedale, nell'area dedicata ai Poliambulatori. I servizi erogati non subiranno alcuna variazione.