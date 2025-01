Primo trasporto di materiale sanitario con il drone sul Sebino: quella di oggi, sabato 18 gennaio, è una data che resterà impressa nella storia. Asst Franciacorta è stata protagonista della prima sperimentazione per il trasporto di materiali sanitari da un’isola alla terra ferma. Un momento epico, quello del primo viaggio del drone da Iseo a Monte Isola con ritorno a pieno carico, che ha visto la presenza dei massimi esponenti della Regione Lombardia e della Sanità, oltre alla Direzione Strategica di Asst Franciacorta, Overspace Aviation e tutti i partner che hanno reso possibile il progetto e, di conseguenza, l’evento.

Il progetto “Dalle reti alla Rete"

Il Comune di Monte Isola (ca. 1.650 residenti) è un esempio concreto dell’evoluzione epidemiologica della popolazione del prossimo decennio: gli over 65 rappresentano il 29% della popolazione, il 46% degli assistiti presenta almeno una patologia cronica e il 16% tre o più patologie croniche. Regione Lombardia, con DGR XI/5587 del 2021, sulla base di indicatori demografici, economici, sociali e ambientali, ha individuato i comuni del Sebino Bresciano, tra cui Monte Isola, quali aree interne per le quali mettere in atto strategie di “contro esodo” finalizzate a ridurre le diseguaglianze e a garantire accessibilità ai servizi essenziali di cittadinanza (istruzione e formazione, sanitari, sociosanitari). L’idea che si sta portando avanti è quella di fare dell’Isola un luogo dove sviluppare modelli organizzativi di assistenza territoriale e di telemedicina con un nuovo approccio ai servizi sanitari e socio-sanitari in zone isolate. Nasce così, dalla collaborazione tra Asst Franciacorta e il Comune di Monte Isola il progetto “Dalle reti alla Rete” che ha previsto nel mese di luglio 2024 il consolidamento e lo sviluppo dei seguenti servizi: MMG (Medici di Medicina Generale) e Continuità Assistenziale, attività di prelievo, assistenza domiciliare, ambulatorio infermieristico, telecardiologia (ECG) e teleconsulto nell’ambito della presa in carico diabetologica e, in questa seconda fase, l’ausilio dei droni per il trasporto del materiale sanitario.

I presenti

All’evento, unico nel suo genere, hanno preso parte: Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia; Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia; Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e al Clima; Diego Invernici, Consigliere Regionale di Regione Lombardia; Gianmarco Cossandi, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Asst Franciacorta; Riccardo Venchiarutti, Sindaco di Iseo; Lorenzo Ziliani, Sindaco di Monte Isola; Alessio Rinaldi, Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro; Francesco Castelli, Rettore dell’Università degli Studi di Brescia; Germano Bettoncelli, Presidente dell’Ordine Medici Brescia; Claudio Vito Sileo, Direttore Generale di Ats Brescia; Matteo Saponi, Amministratore Delegato di Overspace Aviation Srl; Alessandra Bruschi (Direttore Generale), Andrea Ghedi (Direttore Socio- sanitario), Oliviero Rinaldi (Direttore Santario) e Susanna Aschedamini (Direttore Amministrativo), Direzione Strategica di Asst Franciacorta.

L’evento

Il 18 gennaio all'ospedale di Iseo, ASST Franciacorta e Overspace aviation (start- up bresciana nata anni fa dalla collaborazione con Università degli studi di Brescia), con l'autorizzazione di Enac, Autorità di Bacino del Sebino, comando locale dei Carabinieri, Comuni di Iseo e Monte Isola, hanno inaugurato il primo volo test a livello nazionale, in ambiente libero, per la sperimentazione di nuove modalità di trasporto di materiale sanitario. Un modello organizzativo innovativo di sanità integrata che sfrutta non solo la telemedicina, ma anche modalità di trasporto innovative e integra prestazioni da remoto con il potenziamento di quelle sanitarie già presenti in loco. L'innovazione tecnologica diventa così strumento a servizio dei professionisti, dei cittadini e della comunità, contribuendo a preservare e favorire il contesto abitativo e lavorativo di tutti i territori. In particolare, è stato simulato il trasporto di campioni di laboratorio dal punto prelievi di Monte Isola al Laboratorio Analisi di Iseo, andando anche a misurare i parametri di efficacia ed efficienza del nuovo processo e verificando i principali aspetti normativi di sicurezza del volo. Il drone, infatti, si è alzato in cielo dal parcheggio dell’ospedale situato in via Giardini Garibaldi, dove per l’occasione è stato allestito il gazebo con l’unità di controllo, ed è partito alla volta del piccolo gioiello lacunare. A Monte Isola è atterrato nell’area picnic Menzino, è stato caricato dagli operatori di Asst e, con a bordo il materiale sanitario, è tornato al punto di partenza tra gli applausi dei presenti che ne hanno ammirato il volo.

Successivamente, nella sala riunioni del presidio situato nel cuore del Sebino sono stati presentati gli sviluppi del progetto e i risultati della sperimentazione. Al momento informativo, che ha visto anche il coinvolgimento della stampa, sono intervenuti il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Bruschi, il Direttore Socio-Sanitario, ing. Andrea Ghedi, l’Amministratore delegato di Overspace Aviation Srl, dott. Matteo Saponi, gli Assessori Regionali Guido Bertolaso, Simona Tironi, il consigliere regionale Diego Invernici e il rettore dell’Università di Brescia, prof. Francesco Castelli.

Le dichiarazioni

“Nell'ambito dello sviluppo del Polo Territoriale dell'ASST Franciacorta, questo progetto rappresenta un passo importante perché, attraverso lo sviluppo tecnologico, si sperimentano nuove modalità di trasporto che favoriscono la prossimità nella presa in carico della persona e l'integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari”, ha dichiarato il Direttore Generale di Asst Franciacorta, dott.ssa Alessandra Bruschi.

“Questa sperimentazione rappresenta per me un triplice orgoglio: in primis come Direttore Socio-sanitario della ASST Franciacorta, che con il progetto Monte Isola ed il test di oggi si pone all'avanguardia nei modelli organizzativi sanitari italiani ed europei – ha ribadito il Direttore Socio-sanitario, ing. Andrea Ghedi - Secondariamente per la mia formazione ingegneristica, che vede nell'approccio per processi e nella tecnologia una risposta ai bisogni di salute dei cittadini di oggi e domani. In ultimo, sperimentare nella nostra provincia il primo volo in ambiente aperto di un drone progettato e prodotto interamente a Brescia, non può che rendermi fiero della mia appartenenza al territorio”.