Incendio a Iseo, distrutti due appartamenti, ci sono sfollati

Incendio nel centro di Iseo, in fiamme il tetto di una casa. Pesante il bilancio, ci sono diversi sfollati.

Incendio a Iseo, in fiamme il tetto di una casa

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in via Pieve, nel centro di Iseo, per spegnere l'incendio sul tetto di un'abitazione all'ultimo piano di un complesso residenziale. Le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza la palazzina e la corte interna, per evitare che il rogo si propagasse alle case vicine, evacuate per sicurezza.

Distrutti due appartamenti

Il bilancio, dopo cinque ore di lavoro per spegnere le fiamme da parte di Vigili del fuoco e Polizia locale, è piuttosto serio. Due appartamenti sono completamente stati distrutti dalle fiamme e altri tre sono rimasti inagibili.

Le famiglie sfollate sono state ricollocate a cura del Comune di Iseo in strutture ricettive del territorio, in attesa della messa in sicurezza dello stabile.