Si sente male fuori casa, nulla da fare per un anziano

Castrezzato

Sono stati attimi drammatici quelli vissuti oggi (mercoledì 6 aprile) pochi minuti prima delle 13 a Castrezzato.

Tragico epilogo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 12.48 in via per Rovato a poca distanza dall'ingresso alla BreBeMi. Una scena straziante quella che si è presentata alla vista dei presenti, tra questi i vicini di casa e alcuni passanti: un anziano di 77 anni si è improvvisamente accasciato al suo proprio fuori dalla sua abitazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti l'automedica, i Volontari dell'ambulanza di Trenzano e i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chiari. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.