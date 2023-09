Si schianta contro la segnaletica stradale: perde la vita il 22enne Cristian Capoccia

Un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto, l'ennesima tragedia senza un perché. E' morto questa notte, sabato, il 22enne di Leno Cristian Capoccia, per lui non c'è stato niente da fare.

Contro la segnaletica stradale: perde la vita Cristian Capoccia

Un incidente in moto e poi il vuoto. E' morto questa notte, poco dopo le 2, Cristian Capoccia. Il 22enne di Leno stava percorrendo via Francesca con la sua moto, in direzione Chiari, quando nei pressi della rotonda si è schiantato a tutta velocità contro la segnaletica stradale. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: Cristian è morto colpo.

La chiamata ai soccorsi

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso da alcuni passati: sul posto si sono precipitati l'automedica e l'Ambulanza di Rovato Soccorso e i Vigili del fuoco di Palazzolo, ma per il 22enne non c'è stato nulla da fare. In loco anche la Polizia Stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.

I coinvolti

Al momento del sinistro, sulla strada transitavano sulla strada altri due veicoli: uno condotto da un 56enne e l'altro con a bordo giovani dai 17 ai 20 anni. Le vetture sono state parzialmente coinvolte dalle conseguenze dello schianto: le auto, infatti, sono state colpite da alcuni pezzi della cartellonistica stradale ma non ci sono stati feriti.