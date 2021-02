E’ accaduto poco fa sulla strada provinciale 64 che da Alfianello porta a Milzano

Si ribalta con l’auto scatta il codice rosso

E’ finita, ribaltandosi più volte, con le ruote all’aria in mezzo alla strada. E’ accaduto poco dopo le 17.30 sulla provinciale che da Alfianello porta a Milzano, a poche centinaia di metri dal centro abitato, lasciando alle spalle villaggio Europa. Le cause dell’incidente e come il guidatore abbia perso il controllo del mezzo sono ancora da accertare.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 24 anni che è uscito dall’automobile da solo, in preda all’agitazione in forte stato confusionale.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno dato l’allarme. Scattata nell’immediato la chiamata ai soccorsi che dalla centrale operativa hanno inviato sul posto in codice rosso un mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico e l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico. In supporto al soccorso sanitario anche gli uomini del soccorso tecnico. I Vigili del Fuoco stanno ora mettendo in sicurezza il veicolo per permetterne la rimozione dalla sede stradale. A garantire la sicurezza della scena e la gestione della viabilità i Carabinieri.

L’ambulanza è ripartita pochi minuti fa in codice giallo per trasferire il giovane in ospedale.