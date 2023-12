Scoppia l'incendio in un appartamento, sfollate 4 famiglie

Aggiornamernto delle 11

L'incendio scoppiato nell'appartamento ha coinvolto anche le strutture di altre tre abitazioni confinanti: non sembra ci siano feriti, ma quattro famiglie sono state sfollate a seguito dei danni causati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pontevico.

Scoppia l'incendio in un appartamento

Stando alle prime informazioni, il rogo è scoppiato verso le 8.30 in un'abitazione al secondo piano di una palazzina in piazza l'Antica Pizzaiola, nel cuore del paese. Il fumo che usciva dalle finestre dell'appartamento ha allertato tutto il vicinato: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Verolanuova e quelli di Brescia con due squadre e due supporti con autobotte e autoscala, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorsi.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in corso. Attualmente non è ancora stato chiarito cosa abbia provocato l'incendio e in che area della casa sia scoppiato. Al momento della chiamata sembra che all'interno ci fossero delle persone, ma ancora non si sa se ci sono dei feriti.