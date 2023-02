di Marianna Baldo

Una comunità sconvolta e in preda allo sgomento. Una comunità che dovrà trovare la forza per reagire alla scomparsa di Fabio che si è spento questa mattina (lunedì 20 febbraio 2023) all’alba

San Gervasio Bresciano piange Fabio Staurenghi

Un comunità che piange a fianco di mamma Marina, papà Francesco, del fratello Davide, della sorella Alice, dei nipotini Nicolò e Camilla, dei nonni Lucia ed Enrico, per tutti Rico.

Un ragazzo senza eguali Fabio di una cordialità ormai rara di questi tempi. Un giovane semplice, capace di ascoltare qualsiasi persona arrivasse nell’officina di famiglia, nella quale da anni si destreggiava con le sue grandi doti di meccanico. É stato anche uno zio meraviglioso con i propri nipotini Nicolò e Camilla, figli della sorella Alice, con i quali amava divertirsi e giocare.

Seppur fosse timido bastava poco per entrare in contatto con la sua sensibilità, con la sua curiosità. In officina o quando capitava di incontrarlo era facile parlare con lui dei temi più disparati: dai motori ai viaggi, dai problemi meccanici a ciò che di nuovo proponeva il settore su cui era davvero preparato su più fronti.

Un vero professionista: rispetto e discrezione in primo piano

Un ragazzo di una riservatezza rispettosa che si è dimostrata, con la sua personalità e la sua discrezione, motivo di grande apprezzamento che i clienti avevano verso l’attività di famiglia che con il 28enne è giunta, negli anni scorsi, alla sua terza generazione.

Andare dagli “Staurenghi” non ha mai davvero significato andare all’officina del meccanico del paese, ma più che altro andare a trovare degli amici a cui, poi, si affidavano anche le proprie automobili e con Fabio e il suo accogliente sorriso questo clima di amicizia si era amplificato.

Un meccanico molto preciso, disponibile, preparato e appassionato. Un amico fidato e affidabile con cui condividere dell’ottimo trekking, faticando per raggiungere le vette delle montagne più belle e con cui il vedere panorami mozzafiato diventava un qualcosa di straordinario. Così come le uscite in mountain-bike a contatto con la natura nei parchi e nei boschi della Bassa bresciana.

L'ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa ha lasciato chiunque lo conoscesse in preda all’incredulità. In queste prime ore dalla tragica notizia in molti stanno portando il proprio cordoglio ai suoi cari, che hanno voluto divulgare la notizia affinché gli amici, anche al di fuori della comunità sangervasina, possano portare lui un saluto. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di piazza Roma al civico 7 a San Gervasio. I funerali saranno celebrati mercoledì 22 febbraio 2023 alle 15 nella parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di via 4 Novembre.

Anche l'Amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità sangervasina, si stringe alla famiglia Staurenghi ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Fabio.