Nella Bassa si passeggia per il dono della vita

Camminata nel bosco con Aido San Gervasio

Un 25 aprile, diverso quello sangervasino, dove nel piccolo Comune della Bassa bresciana sta partendo la quinta edizione della Camminata nel bosco promossa con il gruppo Aido locale dedicato a Dario Cherubini.

La partenza è stata pochi minuti fa dal sagrato della chiesa parrocchiale di via 4 Novembre, e anche quest'anno come avvenuto nelle precedenti edizioni sarà di certo un bel momento, un pomeriggio coinvolgente e atteso da molti per stare insieme in movimento, fare aggregazione, riflettere sull’importante tema della donazione di organi e sugli stili di vita sani.

Circa 7,5 km tra San Gervasio e la frazione Casacce attraversando il Bosco del Lusignolo, il polmone verde della pianura padana. L'iscrizione a offerta libera e il gadget offerto da Nord Zinc.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale e alcuni sponsor che hanno a cuore l'associazione Aidina e il bene comune.

La sicurezza stradale su tutto il percorso è garantita dalla Polizia Locale in cordata con l'Anc di Pontevico, l'assistenza sanitaria invece dal Gruppo Verolese Volontari del Soccorso (Gvvs).

Altre iniziative

Questo è uno dei primi eventi portati avanti dal nuovo Consiglio Direttivo del gruppo comunale Aido "Dario Cherubini" di San Gervasio Bresciano. Una decina di giorni fa infatti in occasione della Giornata Nazionale per la donazione degli organi e tessuti, il gruppo ha proposto "Le Giornate dei Fiori", un momento importante per sensibilizzare le persone.

Dallo scorso 26 febbraio è stato riconfermato alla guida del gruppo Diego Cherubini nelle vesti di presidente, con lui Paola Capuzzi - Vicepresidente, Barbara Ariazzi - Amministratore, Federica Sozzi - Segretaria, Enrico Bonetti - Consigliere, Luca Bodini - Consigliere, Monia Pari - Consigliere, Giuseppe Morandi - Consigliere, Prestini Pierangelo - Consigliere (tornato a far parte del consiglio) e le new entry Arianna Regosa - Consigliere e Beatrice Gardoni - Consigliere.

Ulteriori informazioni le troverete sulle pagine social

Facebook: Gruppo Aido San Gervasio Bresciano - Instagram: @aidosangervasio