E' accaduto poco dopo le 10.20 in A21 direzione Brescia, al confine tra i territori di San Gervasio e Bassano Bresciano

Scontro tra auto e camion in A21

Dalle prime ricostruzioni, al vaglio della Polstrada arrivata sul posto da Cremona, un'automobile e un mezzo pesante sono entrati in collisione questa mattina, sabato 5 novembre, nel tratto autostradale tra i caselli di Pontevico e Manerbio in direzione Brescia, al confine dei territori tra San Gervasio e Bassano Bresciano.

La chiamata all'112, numero unico emergenza, è partita alle 10.23 da altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Un testimone che si trovava nella campagna adiacente ha raccontato di aver sentito un boato, riconducibile allo scontro tra i due mezzi. Anche lui accorso nelle vicinanze del sinistro si è reso disponibile per allertare i soccorsi, le chiamate erano però già in corso.

La berlina, per ragioni da accertare, pare abbia tamponato il mezzo pesante che la precedeva. A bordo dell'auto una donna di 53anni è riuscita a uscire dall'abitacolo riportando lievi conseguenze, mentre l'uomo al suo fianco, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo è stato fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il 60enne, una volta estratto, è stato subito affidato alle cure dei sanitari, ambulanza della Croce Bianca di Pontevico e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l'infermiere giunto da Manerbio. Per lui è stato predisposto il trasferimento nel nosocomio cittadino Poliambulanza, in codice giallo.

Con l'arrivo dei mezzi di soccorso, per favorirne le manovre in sicurezza, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso. La viabilità è regolarmente ripresa alle 12.30 circa.