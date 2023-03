Muore a 55 anni mentre fa spinning: addio a Angelo Pavoni.

É successo poco dopo le 12.30 di ieri (lunedì 20 marzo 2023) in una palestra a Verolanuova: l'uomo era sulla cyclette impegnato in una seduta di spinning quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L'allarme è scattato in codice rosso: ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Verolanuova.

I ricordi di chi l'ha conosciuto

Era residente a Urago Mella ma originario di Bassano Bresciano, proprio qui aveva uno studio di fisioterapia che condivideva con la sorella estetista. Lo ricordano tutti come una persona dolcissima, paziente e molto appassionato del suo lavoro. Era inoltre donatore di sangue nella sezione di Manerbio sin dagli anni '90: già medaglia d'oro con rubino nel 2019, in occasione della 51esima festa sociale a Bassano Bresciano, paese che con Alfianello e San Gervasio compongono la sezione Avis Manerbio.