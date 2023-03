Si accascia al suolo mentre fa spinning, muore 55enne.

Si accascia al suolo mentre fa spinning

É successo poco dopo le 12.30 di oggi (lunedì 20 marzo 2023) in una palestra a Verolanuova: l'uomo era sulla cyclette impegnato in una seduta di spinning quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L'allarme è scattato in codice rosso: ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Verolanuova.

Si attende la decisione del magistrato

Al momento non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo: per questo bisognerà attendere la decisione del magistrato.