Grande commozione ai funerali di Fausto Farina, ennesima vittima del lavoro

Grande commozione ai funerali di Fausto Farina, 60enne di Bassano Bresciano vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto martedì 27 settembre in via Artigianale a Manerbio. L'uomo era un dipendente dell'azienda Estral e da anni operava nel ramo elettrico del gruppo.

Due comunità in lutto, quella di Manerbio dove il sessantenne era nato e cresciuto e quella di Bassano Bresciano dove si era trasferito per costruire una nuova vita con la sua famiglia. La piccola chiesa parrocchiale non è riuscita a contenere le decine di persone che hanno voluto partecipare alla funzione di oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre, celebrata da don Renato Piovanelli.

"La comunità di Bassano Bresciano sta facendo un'esperienza di sofferenza - ha detto il parroco durante l'omelia, riferendosi alla recentissima scomparsa di Claudia Pini, anche lei vittima di un incidente sul posto di lavoro - Ci uniamo insieme al dolore dei familiari e ai cari di Fausto, dal momento che Bassano non è un grande paese, né una grande città dove può regnare l'anonimato, qui la scomparsa di fratelli e sorelle tocca tutta la comunità".