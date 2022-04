Scontro frontale fra due auto, la strada risulta essere chiusa

sinistro

L'allarme è scattato in codice rosso.

Frontale tra due auto, è accaduto questo pomeriggio a Provaglio d'Iseo.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 15.10 lungo via Sebina 54 in centro al paese. Ancora da chiarire quelli che sono i dettagli della dinamica, sembra tuttavia che il ragazzo alla guida della Jeep sia stato vittima di un colpo di sonno che lo ha portato a scontrarsi frontalmente con l'altro veicolo alla guida del quale si trovava una donna. Nessuna delle persone coinvolte risulta essere in gravi condizioni.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto l'ambulanza di Rovato Soccorso e l'automedica da Sarnico. Al momento la strada risulta essere chiusa, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Brescia, la Polizia Locale del corpo Intercomunale del Sebino Orientale e i Carabinieri.