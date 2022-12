Sinistro nella serata di ieri (venerdì 23 dicembre 2022), scontro fra due auto una finisce nel fosso.

Scatta il l'allarme

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso intorno alle 23.20 sulla sp 16 all'altezza del comune di Castrezzato.

Dove si è verificato il sinistro



Auto finisce nel fosso

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale tra due auto a seguito del quale la Citroen è finita fuori strada nel fosso accanto alla carreggiata.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire tempestivamente sul posto due ambulanze: per le due ragazze coinvolte una di 26 e l'altra di 31 anni, nonostante la paura e la preoccupazione, non sembrano esserci conseguenze di rilievo. Sono infatti uscite entrambe dell'auto in autonomia. La non gravità delle loro condizioni è testimoniata anche dal fatto che la missione è stata declassata a codice verde.