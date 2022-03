Scontro fatale con un mezzo pesante, 20enne perde la vita

sinistro

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Terribile incidente, a perdere la vita un ragazzo di 20 anni.

Poco dopo le 5 del mattino

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato oggi (venerdì 25 marzo) alle 5.19 sulla Sp11 all'altezza di San Gervasio Bresciano. Due le persone coinvolte: un ragazzo di 20 anni ed un uomo di 41. All'origine lo scontro tra un'auto sulla quale viaggiava il giovane ed un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, purtroppo però per il 20enne non c'è stato nulla da fare. Presenti anche la polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia.