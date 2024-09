Schianto a Passirano, due feriti nella notte

Vigili del fuoco al lavoro nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 settembre, a Camignone di Passirano. A mobilitarli un incidente stradale tra due autovetture, avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Sp510 all' altezza dell' uscita della frazione.

Due feriti non gravi

Inviate nel luogo del sinistro una squadra con il supporto dell'autogrù. Si registrano due feriti, apparentemente secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto anche il 118, in codice rosso, con due ambulanze e carabinieri di Passirano.